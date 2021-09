BENE-League - Visé débute par un partage, Bocholt par une victoire

(Belga) La BENE-League, compétition transfrontalière de handball réunissant six équipes belges et six équipes néerlandaises, a repris ses droits ce weekend, après deux saisons perturbées par la crise sanitaire (la compétition 2019 -2020 n'a pas connu de dénouement et la compétition 2020-2021 a été rapidement annulée).

Seul club francophone, Visé a partagé l'enjeu 30-30 face aux Néerlandais de Volendam samedi. Sezoens Achilles Bocholt, tenant du titre et quintuple vainqueur de la compétition,, a réussi ses débuts en s'imposant 19-31 sur le terrain du HC Atomix à Haacht. Tongres a battu Hasselt 28-21 dans le derby limbourgeois. Sixième clmub belge engagé, le Sporting Pelt est allé gagner 29-34 à Herpertz/BEVO HC aux Pays-Bas. La compétition se déroule en deux phases: une saison régulière de 22 journées, programmée jusqu'au 12 mars 2022, suivie d'un Final Four réunissant les quatre meilleures équipes de cette première phase. La BENE-League ne distribue pas des places pour les compétitions européennes, les clubs doivent se qualifier via leur compétition nationale. (Belga)