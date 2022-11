BENE-Ligue - Bocholt conserve la tête grâce à une courte victoire, Pelt mord la poussière

(Belga) Achilles Bocholt a conservé la tête de la BENE-Ligue, le championnat belgo-néerlandais de handball, à l'issue de la 12e journée disputée samedi soir. Les Limbourgeois, quintuples vainqueurs de l'épreuve, se sont imposés d'un petit but contre les Néerlandais de Kras/Volendam (31-30).

Bocholt, vice-champion de Belgique, compte désormais 22 points et devance les Lions, qui se sont imposés 33-35 à Pelt, qui glisse de la 2e à la 3e position. Derrière Bocholt (22), les Lions (19) et Pelt (18), Aalsmeer complète le quatuor de tête après une large victoire 23-42 contre Bevo. Visé, champion de belgique, reste 6e (14 pts) après une défaite 29-28 contre les Néerlandais de Hurry Up, cinquièmes (15 pts). AtomiX, lanterne rouge, a été battu 27-32 par Eupen, qui pointe au 9e rang (7 pts). En début de soirée, Hubo Handball s'est largement imposé (19-36) sur le terrain des Néerlandais de Tachos Waalwijk, avant-derniers au classement. (Belga)