Bernard Ducoffre officiellement déchu de son mandat au conseil communal de Namur

(Belga) Le conseil communal de Namur a officiellement déchu Bernard Ducoffre (DéFi) de son mandat de conseiller lors de la séance de mardi. En cause, la non-déclaration de son mandat et de la rémunération liée pour l'exercice 2018. Il est remplacé par Julien Lemoine, déjà connu comme conseiller au CPAS.

Le gouvernement wallon avait annoncé fin octobre que 25 conseillers perdraient leurs mandats pour les mêmes raisons. Bernard Ducoffre, anciennement échevin, a introduit un recours, mais celui-ci n'est pas suspensif. La nomination de Julien Lemoine redistribue aussi les cartes au sein de DéFi à Namur. Alors que Françoise Kinet et Bernard Ducoffre avaient formé un groupe et Pierre-Yves Dupuis un autre avec Loïc Demarteau, la nouvelle recrue est plus proche de ces derniers. En conséquence, c'est Loïc Demarteau qui devient le chef du groupe DéFi. Sudpresse évoque, par ailleurs, la possible éviction de Françoise Kinet. (Belga)