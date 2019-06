Bernard Wesphael devient papa pour la troisième fois

Selon des informations communiquées par Soir Mag, Bernard Wesphael est devenu papa pour la troisième fois. Le journal rapporte que l'annonce a été faite par Bernard Wesphael lui-même sur une page Facebook dénommée "Les amis de Bernard".

"Je vous ai fait patienter un peu trop longtemps. Désolée j'étais super bien dans le ventre de ma maman. Mais bon j'ai décidé de sortir pour voir la tête de mon papa. Je suis maintenant avec vous depuis ce matin à 5h43 et je m'appelle Elsa Wesphael. Je pèse 3,540 klg et je mesure 51 Cm. Il me reste à faire connaissance de ma grande famille. À bientôt Elsa", a-t-il indiqué.

Soir Mag précise que le bébé et la maman se portent bien. À 60 ans, l'ex-député était déjà père d'une fille prénommée Saphia et d'un garçon prénommé Fémi.