Biathlon: Florent Claude et Thierry Langer 16e et 50e de l'individuel de Ruhpolding

(Belga) Florent Claude et Thierry Langer ont terminé respectivement 16e et 50e de l'individuel 20 km de Ruhpolding, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, mercredi en Allemagne. La victoire est revenue au Norvégien Johannes Boe.

Boe a bouclé les 20 km avec un chrono de 48:48.4 en commettant deux fautes au tir pour devancer son compatriote Vetle Sjastad Christiansen (1 faute) de 9.9 secondes. Le Slovène Jakov Fak a lui pris la 3e place à 29.3 secondes grâce à un sans-faute au tir. Florent Claude s'est lui classé 16e à 2:40.7 de Boe après avoir commis une faute au tir et Thierry Langer a terminé 50e à 5:20.4 avec trois fautes au tir. Boe, 29 ans, décroche sa 63e victoire en Coupe du monde, la 8e cette saison. Jeudi, l'individuel 15 km dames est au programme avant le relais 4,75 km messieurs vendredi et le relais 4x6 km dames samedi. Dimanche, les départs groupés messieurs et dames ponctueront la manche de Ruhpolding. (Belga)