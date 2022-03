Biathlon: La Belgique termine 19e du relais mixte simple d'Otepää

(Belga) Florent Claude et Lotte Lie se sont classés à la 19e place du relais mixte simple d'Otepää, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, dimanche en Estonie. La victoire est revenue à la Norvège avec Sturla Holm Laegreid et Marte Olsbu Roeiseland.

Le duo belge a échoué à 3:23.3 des Norvégiens. Florent Claude a commis quatre fautes sur le pas de tir contre trois pour Lotte Lie, à l'occasion de leur deux passages respectifs sur le parcours. La Suède, avec Sebastian Samuelsson et Hanna Oeberg, a échoué à la 2e place à 12.4 secondes. L'Allemagne a complété le podium avec Erik Lesser et Franziska Preuss (+17.9). Au classement général final du relais mixte, la Norvège s'impose avec 205 points, contre 191 pour la Suède et 169 pour la France, 4e dimanche. La Belgique est classée 25e. Le dernier rendez-vous de la saison est prévu la semaine prochaine en Norvège, à Oslo-Holmenkollen.