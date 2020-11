Bientôt de nouveaux centres de prise en charge des violences sexuelles en Belgique: à quoi servent-ils concrètement?

Trois nouveaux centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) ouvriront leurs portes l'an prochain à Charleroi, Anvers et Louvain, a annoncé vendredi la secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité, Sarah Schlitz.



L'objectif est doter chaque province, ainsi que Bruxelles, d'un tel centre, grâce aux quatre qui verront le jour en 2022, a indiqué Mme Schlitz (Ecolo) dans un communiqué. Ces centres offrent "un service complet et spécialisé auprès duquel toute victime de violence sexuelle peut se rendre, à tout moment".

Depuis 2017, cette initiative primordiale existait déjà à Gand (Flandre orientale), à Bruxelles et à Liège. Selon Mme Schlitz, trois nouveaux CPVS ouvriront en 2021. Les lieux d'implantation sont désormais connus: il s'agira de l'Hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven), en Brabant flamand, de l'Hôpital universitaire d'Anvers (UZA) et du Centre hospitalier universitaire de Charleroi (CHU) pour le Hainaut.

De plus en plus de victimes s'y rendent

"La lutte contre les violences sexuelles est une priorité pour ce gouvernement. Les centres de prise en charge des violences sexuelles ont déjà largement prouvé leur valeur ajoutée. De plus en plus de victimes s'y rendent et sont satisfaites de leur accueil", a souligné la secrétaire d'Etat.

"En 2019, 1.152 victimes ont malheureusement dû se rendre dans l'un de ces centres. Il est aujourd'hui démontré que les victimes qui reçoivent ce service de soins complets ont davantage de chances de se rétablir plus rapidement et également de porter plainte ensuite", précise le communiqué.

