Bientôt des autotests disponibles en Belgique? Les autorités en font une priorité mais ils sont toujours interdits à la vente

Des autotests pour dépister le coronavirus devraient être largement répandus à partir du mois de mai, a décidé ce vendredi le Comité de concertation. Mais l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) est dans l'attente de précisions concernant la vente de ces tests, toujours interdites aux particuliers en Belgique.

Comme l'a décidé le comité de concertation hier, des tests rapides et autodépistages contre le coronavirus devraient être largement commercialisés afin de permettre davantage d'activités intérieures à partir du mois de mai. Ce samedi, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) se dit dans l'attente de plus précisions et de clarté sur ces tests. Elle demande notamment un cadre juridique pour la vente des autotests à la population.

L'Allemagne, premier pays européen à commercialiser les autotests dans les supermarchés

Pour l'instant, "aucun autotest antigénique rapide n'est approuvé sur le marché européen", pointe Ann Eekchout, porte-parole de l'AFMPS. L'Allemagne a, elle, prévu une exception, permettant que certains tests antigènes destinés à un usage professionnel puissent être achetés par le public dans les supermarchés, précise-t-elle. Et selon les journaux locaux, ceux-ci partent comme des petits pains ce samedi, le stock s'étant épuisé en quelques heures seulement.

A parti de lundi, tous les Allemands auront droit à un test antigénique gratuit par semaine, effectué par des professionnels dans les pharmacies ou les centres de test agréés. Plusieurs fabricants ont également reçu le feu vert pour des kits de tests à domicile. L'objectif est de donner plus de liberté à la population après des mois de restrictions, mais les experts soulignent que les tests rapides sont moins fiables que les tests PCR et que les mesures de protection doivent être maintenues même en cas de test négatif.

Ces tests de détection rapide ressemblent à un test de grossesse et livrent un résultat en 15 à 30 minutes. Ils détectent la présence de l’antigène du SARS-CoV-2 dans la cloison naso-pharyngée. En Belgique, ils doivent être réalisés par le personnel médical et ne peuvent se pratiquer en autonomie par le patient lui-même.

En Belgique, la loi actuelle interdit la vente de ces autotests dans les supermarchés et pharmacies

En Belgique, la vente de tests antigéniques rapides pour un usage professionnel ou pour une autoadministration est régulée par la loi du 22 décembre 2020. Ils ne peuvent être vendus qu'à des professionnels et ne sont donc pas disponibles par exemple dans les pharmacies et les supermarchés.

"Si les autotests rapides devenaient disponibles, la vente serait alors régulée dans un futur arrêté royal", indique Mme Eeckhout. L'AFMPS a acheté 400.000 tests rapides et quelque 800.000 de plus devraient être bientôt livrés via l'Instrument d'aide d'urgence de la Commission européenne.