Bientôt des "clients mystères" pour contrôler légalement les commerçants: "Ça nous inquiète fortement"

Un projet de loi va permettre cette pratique pour contrôler les discriminations à l'embauche. Pour l'Union des Classes Moyennes (UCM), c'est dangereux.

Un nouveau projet de loi permettant de recourir à des clients ou des appels mystère pour prouver des discriminations à l'embauche a été approuvé jeudi par la Chambre, après de nombreux débats.

Pour l'UCM, c'est une méthode malsaine car un service public utilise une fausse identité pour surveiller la population.

"Le client mystère, c'est autorisé dans d'autres cas qui sont plus évidents comme la vente d'alcool en librairie ou le secteur financier pour vérifier les obligations d'information, mais ça n'avait encore jamais été fait dans les matières sociales", explique David Piscicelli, conseiller au service d'études relatives à l'emploi et la formation à l'UCM.

Les inspecteurs sociaux seront autorisés à se rendre dans un établissement soupçonné de discrimination en se faisant passer pour un client.





On ouvre une boîte de Pandorre"

"On crée un précédent historique, on ouvre une boite de Pandore et il risque d'y avoir des pratiques de terrain problématiques sur lesquelles nous n'avons pas ou peu de vision aujourd'hui, ajoute David Piscicelli ce matin sur Bel RTL, au micro de Julien Covolo. On a sortis des textes de loi symboliques, avec des grands coups de communication, tout en remettant à plus tard les questions et le balisage, et ça, ça nous inquiète fortement".

Du côté des commerçants, les avis sont partagés. "Je suis pour la loi mais je ne suis pas pour l'espionnage. Ca peut devenir un peu malsain", témoigne l'un d'entre eux. "C'est une bonne méthode, estime une autre. Parce que parfois, il y a des employeurs qui exagèrent. Chez moi, ça ne posera pas de problème".

Pour l'instant, on ignore encore comment cela va être mis en pratique, mais le principe de base est passé.