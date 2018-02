Bientôt des panneaux solaires installés sur des îles flottantes en Mer du Nord?

Face au besoin croissant d'énergies renouvelables et à l'espace venant à manquer, le gouvernement se tourne vers l'océan. Le secrétaire d'Etat à la Mer du Nord Philippe De Backer (Open Vld) songe à installer des panneaux solaires sur des îles flottantes en mer du Nord, rapportent Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et De Standaard vendredi





Pourquoi en Mer du Nord?



Un projet test verra le jour en 2020 dans l'objectif de développer ces îles pour panneaux solaires à plus grande échelle ultérieurement. Les panneaux offrent un plus grand rendement en mer que sur terre, car ils sont moins exposés aux nuages notamment. Il est probable que ces îles soient installées dans les fermes éoliennes déjà établies le long de la côte à hauteur de Zeebrugge. De la sorte, elles ne barrent pas la route des navires. "La Mer du Nord joue un rôle crucial dans notre politique énergétique et a le potentiel de devenir une ferme solaire géante", est d'avis M. De Backer.