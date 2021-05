Bientôt la fin de la limitation de nos contacts sociaux? "On ne va pas envoyer la police dans les jardins", affirme la ministre de l'Intérieur

Selon le projet d'arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, il n'y aurait à partir du 9 juin plus de limitation aux contacts "physiques" entre personnes. La règle de limitation des contacts rapprochés, soit la "bulle" et le maintien d'un seul contact rapproché pour six semaines, serait en passe de filer à la poubelle, pour être remplacée par "la règle de 4", ont rapporté par les journaux flamands Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Standaard et Het Belang van Limburg.

Interrogée à ce sujet dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche, la ministre de l'Intérieur a donné quelques éclaircissements. "On ne va pas envoyer la police dans les jardins pour contrôler la distanciation sociale", a-t-elle affirmé. Annelies Verlinden précise toutefois l'importance de respecter les gestes barrière afin d'éviter toute contamination. "Il faut encore être très prudent, porter le masque et garder les distances. Le virus n'a pas encore complètement disparu. De l'autre côté, on a essayé de trouver un narratif gérable pour les citoyens et les forces de l'ordre", a-t-elle indiqué.

Une distinction entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas va-t-elle être faite? Les personnes vaccinées auront-elles plus de droits que les autres? A l'heure actuelle, des suggestions vont en ce sens mais aucune décision n'a été prise par les autorités. Le comité de concertation prévu le 4 juin prochain devra préciser les conditions des assouplissements attendus. "Il faut veiller à ne pas créer une société à deux vitesses et faire une discrimination entre les vaccinés et les non vaccinés", a estimé la ministre de l'Intérieur sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche.