Bientôt le retour du service militaire? 2/3 des Belges sont pour et beaucoup pensent que les femmes aussi devraient le faire

Près de deux Belges sur trois (65%) souhaitent la restauration d'un service militaire ou citoyen en Belgique, selon un sondage Ipsos réalisé pour RTL-TVi, Le Soir, VTM et le Laatste Nieuws. Ce sont les Wallons (78%) qui sont ici les plus chauds partisans de la mesure, loin devant les Flamands (58%). Selon les 2.500 sondés, les jeunes femmes devraient également être soumises à cette obligation. Ce sont essentiellement les personnes plus âgées (77% des plus de 55 ans) qui soutiennent l'idée, les jeunes ne l'appuyant qu'à hauteur de 48% seulement.





Supprimé en 1992



Le service militaire a été supprimé en Belgique en 1992 mais le ministre de la Défense nationale, Steven Vandeput (N-VA), n'est pas favorable à la restauration de conscription. "Nous avons aujourd'hui une armée professionnelle qui est organisée pour contribuer à des missions à l'étranger. Nous avons donc besoin de personnes hautement spécialisées qui suivent de longs entraînements", a-t-il commenté lundi soir au micro de VTM.