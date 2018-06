Bientôt le service minimum dans les prisons? Une grève possible dès mardi

Une réunion du front commun syndical est prévue lundi à 10h00 à la CGSP, à la suite du projet du gouvernement fédéral de service garanti dans les prisons, ont indiqué vendredi à Belga Michel Jacobs, secrétaire fédéral de la CGSP Amio et Claudine Coupienne, secrétaire permanente de la CSC Services publics. Une grève pourrait survenir dès 06h00 mardi, mais les représentants syndicaux du secteur doivent encore prendre connaissance du texte transmis ce vendredi au gouvernement par Koen Geens, ministre de la Justice.





Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi qu'il transmettait au comité de secteur 3, soit le comité de concertation sociale compétent pour les établissements pénitentiaires, son projet de service garanti dans les prisons. Une nouvelle qui passe mal côté syndical. Une réunion en front commun est d'ailleurs prévue lundi à 10h00, "pour accorder nos violons", précise Claudine Coupienne. "On veut restreindre les droits syndicaux des agents alors qu'il y a une incapacité des gouvernements successifs à trouver des solutions à la problématique du fonctionnement des prisons: on ne trouve pas de budget, pas d'équivalents temps plein... Et en plus on veut empêcher les gardiens de faire grève! C'est finalement très malhonnête", poursuit-elle. D'ici lundi, les syndicats comptent prendre connaissance en détail du texte du ministre de la Justice mais une grève est d'ores et déjà envisagée pour mardi.