Bientôt les vacances à l'étranger? Voici quelques conseils pour votre assurance voyage

Nous sommes le 16 juillet, et traditionnellement la deuxième quinzaine de juillet est très prisée par les vacanciers. Vous êtes donc nombreux à vous préparer au départ de ces vacances d'été.

Si vous ne l'avez pas encore fait, il est utile de vous renseigner sur les assurances à contracter quand on voyage à l'étranger. Il y en a de très utiles.

Petite piqûre de rappel avec notre journaliste Bernard Lobet qui a contacté Wauthier Robyns, le porte-parole d’Assuralia.



Encoder le numéro de téléphone de la compagnie d’assistance

"Je recommande qu’avant le départ, on encode le numéro de téléphone de la compagnie d’assistance pour qu’en cas de pépin, on ne doive pas le chercher", conseille-t-il.

Un autre produit a pas mal de succès, surtout auprès des voyageurs qui prennent des engagements financiers important, c’est l’assurance annulation.

"Elle est utile si par exemple, vous avez une appendicite, et que vous devez tout annuler, mais il est bon de savoir que ça marche également quand on apprend qu’on va avoir une deuxième session d'examens et qu’on avait réservé des vacances au mois d’avril quand il y avait encore beaucoup d’offres", ajoute Wauthier Robyns.



Attention si vous louez un engin motorisé

N’oubliez pas que l’assurance familiale vous couvre en cas de dommages que, vous et votre famille pourraient causer à d’autres à l’étranger. Enfin, faites attention si vous louez un engin motorisé comme un jet-ski ou un quad.

"Je recommande d’en parler avec son assureur ou de veiller sur place auprès du loueur qui a également une assurance pour ce genre d’engin", conclut le porte-parole d’Assuralia.