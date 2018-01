Bientôt, votre visite chez le médecin sera remboursée plus rapidement!

La visite chez le médecin traitant sera remboursée plus rapidement à partir du 6 février, date à partir de laquelle les généralistes pourront basculer vers l'attestation de soins électronique qui sera envoyée instantanément à la mutuelle, annoncent samedi les journaux Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et De Standaard.





Ne plus faire parvenir soi-même ses attestations à la mutuelle



Les patients ne devront donc plus faire eux-même parvenir leurs attestations à leur mutuelle. En outre, les attestations ne seront plus traitées manuellement par la mutuelle. Disparaîtra donc aussi du même coup le risque d'oublier ou de perdre son attestation. Selon la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld), les patients devraient être remboursés automatiquement dans un délai de 2 à 3 jours.

Les mutuelles se sont préparées ces derniers mois et ne s'attendent pas à rencontrer des problèmes. Les généralistes seraient également satisfaits de cette évolution, même si tous ne seront pas prêts pour le 6 février, certains ne disposant pas encore du logiciel adéquat.