Bilan de la première "marche verte" en Belgique: 550 kg de déchets ramassés par 150 personnes, dont plusieurs personnalités (vidéo)

On vous en parlait il y a quelques jours: la première green walk (marche verte) a eu lieu le samedi 15 décembre, avec de nombreuses personnalités. Son but: défiler paisiblement dans les rues, mais en se rendant utile, donc en ramassant les déchets.

Ce mercredi, le collectif qui a organisé la marche (le projet 'would you react' connu pour ses vidéos montrant les réactions des gens dans certaines situations, en caméra cachée) a fait le bilan, à travers une vidéo et un message.

"Une green walk, c'est une marche où l'on se rassemble pour ramasser tous ensemble les déchets en rue. Nous avons profité des réseaux sociaux pour faire appel à la population, Bruxelles-Propreté s'est également gentiment joint à l'évènement en nous fournissant pinces, gilets et sac poubelles", précise le collectif.

"Ce fut un succès! Plus de 150 personnes ont répondu à notre appel, dont 15 célébrités: Jill, Abdelenvrai, Anne Zagré, Donovan le magicien, Gaelle VP, mom i'm fine, etc…"

Après 1.7 km de marche seulement, les marcheurs en gilet orange ont ramassé 550 kg de déchets.