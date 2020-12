Test Achats lance un site web pour aider les consommateurs à lutter contre les "fausses promotions" à l'occasion du "Black Friday". Cette année, l'événement aura lieu exclusivement en ligne vendredi, a indiqué l'organisation dans un communiqué. Ce jour de rendez-vous commercial n'est pas forcément le moment opportun pour effectuer un achat à plus petit prix, et les achats en ligne peuvent, comme le montre une enquête publiée mardi par Axa, être propices aux escroqueries.

Test Achats a mis à disposition un site web, sur lequel chacun peut retrouver les résultats des tests effectués par l'organisation de consommateurs sur une centaine de produits, ainsi que l'évolution de leurs prix. Cette enquête révèle que le Black Friday ne permet pas de faire toujours de bonnes affaires.

Si le "Black Friday" est pour bon nombre d'entre nous synonyme de produits moins chers, l'organisation souligne qu'il ne s'agit pas forcément du "moment le plus approprié pour trouver des produits au meilleur prix".

Test Achats a constaté que "le prix de plusieurs produits présenté comme réduit était égal voire plus élevé que le prix pratiqué à d'autres moments de l'année".

Ainsi, les prix des appareils de haute technologie (smartphones, téléviseurs, appareils ménagers, etc.) commencent à chuter au moment de la sortie sur le marché d'un nouveau modèle, soit environ tous les douze mois.

L'organisation souligne que deux générations successives d'appareils high-tech ont généralement des performances très voisines, l'achat de "l'ancien" modèle peut donc être une affaire intéressante pour le consommateur.

L'édition 2020 du rendez-vous commercial importé des Etats-Unis se déroulera cette année uniquement en ligne en raison des mesures sanitaires appliquées dans le contexte de crise sanitaire.

Selon une enquête, les Belges sont nombreux à se faire avoir en ligne

Alors que les Belges sont, selon une enquête menée par Axa, de plus en plus nombreux à faire de mauvaises affaires sur internet, l'assureur alerte mardi sur les risques d'escroquerie et autres déceptions liées aux achats en ligne.

L'enquête montre qu'un tiers (31%) des acheteurs en ligne déclare avoir été au moins une fois victime d'une escroquerie lors d'une commande faite sur le web.

Les autres plaintes les plus fréquentes concernent l'article ne correspondant pas à la description donnée sur le site (36%), les délais de livraison très longs (29%) ou la souscription involontaire à un abonnement (14%).

La majorité (82%) des Belges vérifie la fiabilité d'une boutique en ligne avant d'y faire un achat mais trois acheteurs en ligne sur cinq passent cependant une commande sur un site web qu'ils ne connaissaient pas.

Si le "Black Friday" bat chaque année des records de dépenses, l'édition de 2020 semble particulièrement controversée, souligne Test Achats.

Alors que les petits commerces ont été fort affectés par la crise du coronavirus, "tout le monde n'est pas ravi de devoir affronter la concurrence des grandes chaînes, y compris en ligne, et de se voir contraint de suivre la grande braderie des prix (et des marges)".