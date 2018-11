Blocages contre la hausse du carburant: que pense notre gouvernement ?

Certains se sont levés très tôt ce matin avec un objectif: paralyser le pays. Finalement, l'action n'est pas aussi étendue qu'annoncée. Elle ne concerne, pour le moment, que des dépôts ou des distributeurs de carburant.

Pendant ce temps-là, le conseil des ministres se tenait ce matin, comme tous les vendredis. Est-ce que ce mouvement inquiète ou non le gouvernement? Notre journaliste Loïc Parmentier a répondu à la question dans le RTLinfo13H.

"Non visiblement, ce mouvement n’inquiète pas. Le dossier n’a pas été discuté et il n’a pas été question par exemple d’une diminution des taxes et accises sur les carburants en Belgique", indique notre journaliste. "Par contre, à l’entrée des conseils des ministres, nous avons rencontré différents membres du gouvernement et on a eu droit à des réactions assez contrastées. Kris Peeters, ministre de l’Emploi et de l’Economie, ignorait tout simplement qu’il existait un mouvement dit "des gilets jaunes". Nous avons aussi rencontré Jan Jambon, ministre de l’Intérieur en charge de la police, et ils pourraient envoyer des forces de l’ordre pour lever les blocages s’ils se poursuivaient. Il suit le dossier sans grande inquiétude."