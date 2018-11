Blocages contre la hausse du prix des carburants: qui sont ces personnes en colère?

Les syndicats du pays se sont désolidarisés de ces actions des gilets jaunes. Mais alors qui sont ces personnes en colère aujourd'hui ? Qui se cache sous ces gilets jaunes ?

Plusieurs dépôts de carburants étaient bloqués vendredi matin en Belgique dans le cadre d'une action menées par des "gilets jaunes", mais aucune perturbation n'a été encore constatée sur les routes. Les gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen. Pas de parti politique, pas de syndicat. Marie-France, 39 ans, est éducatrice spécialisée et maman de deux enfants. Elle a découvert le mouvement sur Facebook. "Nous sommes des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Nous sommes là comme tout le monde. On espère pouvoir toucher un maximum de gens et sensibiliser à ce qu'on va dire et faire."

Aux côtés de Marie-France, il y a notamment Pierre. Il a 32 ans et est agent de gardiennage. Il a 4 enfants à la maison. Pas facile de joindre les deux bouts, surtout avec une facture de carburant de 400 euros par mois. "Je fais des journées où je rentre à 22 heures. Je n’ai pas le temps de voir mes enfants. Je les croise. Je dis bonjour à ma femme et je dois déjà partir travailler. A un moment donné, stop. Ca risque de devenir une catastrophe", dit-il.

Situation similaire pour Nathalie, 38 ans et sans emploi. Elle a 4 enfants à la maison et des factures qu’elle n’arrive plus à payer. Elle témoigne: "On fait le choix entre se nourrir, se chauffer ou payer ses factures. Tous les mois, on accumule des factures en retard. On ne sait pas les payer. A l’allure où cela va, on sera bientôt tous SDF." Pour tous ces citoyens, cette hausse du prix des carburants fait mal. Par cette action, ils veulent faire entendre leur mécontentement.