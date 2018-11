Blocages contre la hausse du prix du carburant: actions localisées, pas de ralentissement sur les routes

Certains se sont levés très tôt ce matin avec un objectif: paralyser le pays. Finalement, l'action n'est pas aussi étendue qu'annoncée. Elle ne concerne, pour le moment, que des dépôts ou des distributeurs de carburant. Les routes, les autoroutes ne sont pas bloquées, mais à Feluy et à Wandre, les camions-citernes ne passent pas les grilles des dépôts.

"Amenez vos palettes, vos blocs, pour barrer les routes". C'est ce genre de message que vous pouvez lire sur Facebook depuis quelques jours. De nombreux Belges appellent au blocage aujourd'hui contre la hausse des prix du carburant. Ils sont en colère face aux mesures d'austérité du gouvernement. C'est suite au mouvement des ‘gilets jaunes’ en France qui lancent des actions dès demain. La situation reste pour l'instant contenue. Les routes et les autoroutes ne sont pas bloquées.



Déjà des rassemblements ce matin

Des rassemblements, des blocages sont pour l'instant extrêmement localisés. Les blocages ont lieu pour l'instant à deux endroits.

Au dépôt "Total" de Wandre en province de Liège où une vingtaine d'automobilistes empêchent les camions de rentrer sur le site. René est l'un des automobilistes présents sur place à Wandre. Il explique: "Ce qui est intéressant dans notre mouvement, c’est que nous sommes des citoyens apolitiques. Nous ne représentons aucun syndicat, uniquement le citoyen qui doit aujourd’hui manifester son ras-le-bol. On n’est pas là pour casser, démolir, brûler. On est simplement là pour manifester notre mécontentement. Ce n’est pas dans la violence qu’on réussira quoique ce soit. (...) La première chose qu’on a demandée, c’est pas d’alcool, pas de bagarre, pas de détérioration inutile. Ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver. Je pense que les gens doivent être conscients que si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour les acquis de tout le monde. Tout le monde est concerné. Je pense qu’il est important que le message passe bien." Autre blocage, à deux kilomètres de là, le long de la Meuse sur le site du groupe "Gilops", une société de stockage et fournisseur de mazout.

Même type de blocage dans le Hainaut pour le dépôt "Total" de Feluy. Plusieurs de nos internautes nous ont signalé via le bouton orange Alertez-nous que des automobilistes bloquent le site. Un transporteur routier nous signale que depuis 2 h du matin, il a reçu l'ordre de ne plus se rendre à Feluy. Rachid manifeste de sa présence sur place. Il explique au micro de notre journaliste: "Je suis venu jusqu’ici parce que j’en ai marre, comme le restant de la population, étant donné qu’on n’arrive plus à suivre. On passe notre vie à attendre la fin du mois. Parce qu’une fois qu’on touche, on paie les factures et il n’y a plus rien. Et avec l’augmentation du diesel et du mazout de chauffage, on n'y arrive plus. Faire la route, ce n’est pas un choix, c’est une obligation. Que voulez-vous que l’on fasse ? Changer de voiture ? Si on avait les moyens, on passerait tous à l’électrique. Mais ils ont déjà des problèmes avec l’électrique…(...) Tant que le gouvernement ne fait pas marche arrière et qu’il n’écoute pas le citoyen, on ne bouge pas"

D'autres points de blocages sont-ils annoncés pour la journée ? Oui, d'ouest en est, on nous annonce d'éventuels blocages à Tertre, Gerpinnes, Walcourt et Charleroi dans le Hainaut. Aux dépôts Lukoil et Octa à Bruxelles et Vilvoorde, au dépôt Proxyfuel à Namur. Mais aussi à Arlon, Vance et Sterpenich en Province de Luxembourg.