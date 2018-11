Blocages contre la hausse du prix du carburant: premières actions, premiers ralentissements

Ils étaient annoncés, ils sont en place. Les blocages contre la hausse du prix du carburant. Le premier a été installé à Wandre dans la nuit, rue de l’espérance à hauteur du site Total. Difficile de mesurer l’ampleur pour l’instant.

"Amenez vos palettes, vos blocs, pour barrer les routes". C'est ce genre de message que vous pouvez lire sur Facebook depuis quelques jours. De nombreux Belges appellent au blocage aujourd'hui contre la hausse des prix du carburant. Ils sont en colère face aux mesures d'austérité du gouvernement. C'est suite au mouvement des ‘gilets jaunes’ en France qui lancent des actions dès demain.

Déjà des rassemblements ce matin

Des rassemblements, des blocages sont pour l'instant extrêmement localisés. Les blocages ont lieu pour l'instant à 2 endroits. Au dépôt "Total" de Wandre en province de Liège où une vingtaine d'automobilistes empêchent les camions de rentrer sur le site. Autre blocage, à 2 kilomètres de là, le long de la Meuse sur le site du groupe "Gilops", une société de stockage et fournisseur de mazout.

Même type de blocage dans le Hainaut pour le dépôt "Total" de Feluy. Plusieurs de nos internautes nous ont signalé via le bouton orange Alertez-nous que des automobilistes bloquent le site. Un transporteur routier nous signale que depuis 2 h du matin, il a reçu l'ordre de ne plus se rendre à Feluy. Et si vous circulez en ce moment sur la E19 entre Mons et Bruxelles à hauteur de Feluy, vous êtes ralenti à cause d'un camion en feu sur le bord de l'autoroute.

D'autres points de blocages sont-ils annoncés pour la journée ? Oui, d'ouest en est, on nous annonce d'éventuels blocages à Tertre, Gerpinnes, Walcourt et Charleroi dans le Hainaut. Aux dépôts Lukoil et Octa à Bruxelles et Vilvoorde, au dépôt Proxyfuel à Namur. Mais aussi à Arlon, Vance et Sterpenich en Province de Luxembourg.