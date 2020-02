Bloqués depuis mardi en Jamaïque, 305 Belges sont de retour depuis ce matin

Les 305 Belges bloqués depuis mardi en Jamaïque sont rentrés. L'avion de la compagnie Tui revenait de la République dominicaine. Il avait été immobilisé à Montego Bay, en raison d'un souci de frein. L'appareil est arrivé ce matin à 9h, à l'aéroport de Bruxelles.

"Le retour est très rude", nous racontait jeudi déjà Ophélie, l'une des passagères, via le bouton orange Alertez-nous. "Nous décollons à 16h de Punta Cana vers Montego Bay pour une petite escale et c’est à partir de là que tout commence. Nous restons bloqués à l’intérieur de l’avion et ils nous disent que l’avion, un Dreamliner Boeing 737, a des problèmes de freinage et qu’ils doivent faire une procédure pour vérifier et réparer. Ce qui est normal. La procédure échoue et nous devons descendre de l’avion et attendre deux heures dans l’aéroport qu’ils fassent une nouvelle procédure, qui échoue finalement aussi. Nous sommes donc redirigés vers des hôtels. Bref, la galère et entre tout ça nous avions reçu un malheureux voucher de 4,50€ par personne, autant vous dire qu’on ne savait rien acheter avec ça dans l’aéroport où tout coûtait très cher"