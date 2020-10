Bonne nouvelle pour le petit Kaïs, 4 ans et atteint du coronavirus: "Il est sorti du coma et déguste sa première tartine au chocolat"

Bonne nouvelle pour Kaïs, un Bruxellois de 4 ans qui avait été lourdement malade après avoir contracté le coronavirus (nous vous donnions encore des détails ce lundi). Le petit garçon "est sorti du coma artificiel", a expliqué Grégory, son père, sur sa page Facebook.

"On est heureux de partager cette image positive, du petit Kaïs tout juste réveillé, dégustant sa première tartine au chocolat", poursuit le père de famille, heureux. Le petit Kaïs semble tiré d’affaire. "Ses valeurs et ses fonctions vitales sont toujours en bonne voie de guérison, et ce depuis samedi passé. Merci à tous pour le soutien", conclut-il.

Un cri d'alerte

Grégory avait ces derniers jour lancé un cri d'alerte. L'un des principaux messages qu'il voulait faire passer est que l'épidémie touche toutes les tranches d'âge de la population. Pour faire part de son inquiétude, le papa a publié un message sur son compte Facebook. "Je n’étais pas préoccupé par le COVID-19 jusqu’à ce que j’aie mon propre fils touché par la maladie, agonisant sur son lit d’hôpital, en hyperventilation avec ces fonctions cardiaques et respiratoires atteint de manière critique, me demandant de rentrer à la maison en gémissant", explique le papa.

"Mon fils Kaïs a contracté le coronavirus, les médias disaient que le virus était inoffensif pour nos enfants !? Pourtant mon fils a développé à cause du COVID-19 la maladie du syndrome multi-inflammatoire (MIS-C) !"