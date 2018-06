Bonne nouvelle pour les étudiants et les Belges en congé: les F-16 vont moins voler pour vous laisser étudier et dormir

L'armée pense aux étudiants en blocus et aux Belges en congé. Elle a décidé de moins faire voler ses avions de chasse entre juin et septembre. Premier objectif: ne pas perturber la concentration des étudiants. 2e raison ne pas troubler le sommeil des habitants pendant l'été.

Les avions de combats F16 se font plus rares dans le ciel belge en période d'examens. Le chant des moteurs risqueraient en effet de perturber la concentration des étudiants. Les horaires des oiseaux métalliques subissent dès lors quelques aménagements entre juin et septembre.





Les exercices ne reprendront qu'en septembre

Aucun vol à basse altitude n'est effectué durant le mois de juin au départ des bases militaires de Florennes à Namur et de Kleine-Brogel dans le Limbourg, explique la Défense interrogée par l'Agence Belga. Ce type de manœuvre, génératrice de bruits, est en effet exclue alors que les étudiants mémorisent laborieusement leurs syllabus. Le sommeil des vacanciers sera également plus doux puisque, entre le mois de juin et celui d'août, les chasseurs belges passent la nuit au hangar. Les exercices ne reprendront qu'en septembre, en même temps qu'une nouvelle année académique.