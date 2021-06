Bonne nouvelle pour les vacances des Wallons: le délai entre les 2 doses du vaccin Pfizer n'est plus fixe

Christie Morreale, ministre wallonne de la santé, était l’invitée de Fabrice Grofilley ce matin pour évoquer la vaccination, à quelques jours des départs en vacances.

Beaucoup de gens sont coincés entre le désir de vacances et le calendrier des vaccinations. Mais tout est fait pour leur faciliter la tâche a assuré la ministre wallonne de la santé.

"On essaye d'être le plus souple possible. Avec le Pfizer, on peut être vaccinés entre 21 jours et 42 jours", a-t-elle déclaré.

Le délai n'est donc plus forcément 30 jours entre les 2 doses du vaccin.

"Non, on permet à tous les citoyens de pouvoir choisir leur 2e dose dans ce qui est autorisé par le médicament, c'est-à-dire entre 21 et 42 jours, même 19 et 42 jours", a ajouté Christie Morreale.

Pour Astra Zeneca, il avait été décidé de raccourcir le délai de 12 à 8 semaines, c'est un raccourcissement qui est en passe de devenir effectif.

"C'est pour le moment possible dans certains centres de vaccination, notamment dans tout l'arrondissement du Luxembourg. Ça va être, on l'espère, possible à partir de la semaine prochaine. On attend les informations mercredi : si Astra Zeneca respecte ses engagements et qu'on a les livraisons, on fera tout pour mettre un dispositif, une sorte de QVax où les gens pourront s'inscrire pour raccourcir le délai de la 2e dose s'ils le souhaitent", a encore expliqué la ministre.