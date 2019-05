Bonne nouvelle si vous voulez profiter du beau temps à la Côte ce week-end: plus de trains sont prévus

La SNCB renforce son offre de trains depuis et vers la Côte en raison du beau temps qui s'annonce à partir de samedi. Samedi comme dimanche, huit trains ont été ajoutés à l'offre habituelle, pour 7.000 places supplémentaires par jour. La capacité d'une série de trains réguliers entre Anvers-Central et Ostende sera également renforcée, indique vendredi la SNCB dans un communiqué.



Les trains supplémentaires rouleront tant en direction d'Ostende qu'en direction de Blankenberge. Vers Ostende, deux trains partiront depuis Liège-Guillemins et un train depuis Louvain. Vers Blankenberge, un train supplémentaire partira au départ de Hasselt.

Ces trains feront aussi le trajet de retour le soir. Les horaires complets des aller et retours vers le littoral belge sont consultables sur le site web ou l'application de la SNCB. Les voyageurs en train peuvent en outre utiliser le billet Week-end de la SNCB, qui propose 50% de réduction sur tout voyage aller-retour, pendant tout le week-end prolongé.