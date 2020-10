Boostée par le confinement, la télémédecine a satisfait une majorité de Belges

(Belga) Les patients belges sont globalement satisfaits des consultations à distance qu'ils ont eues avec leurs prestataire de soins de santé pendant la période de confinement, ressort-il mercredi d'une vaste enquête menée auprès de 5.500 affiliés de différentes mutualités belges.

Le confinement imposé au printemps dernier à la population afin d'endiguer la propagation de coronavirus a eu un impact important sur l'organisation des soins de santé en Belgique. Les prestations médicales non urgentes ont notamment été reportées et des consultations à distance (par téléphone ou appel vidéo) ont été temporairement mises en place afin d'assurer la continuité des soins. Au total, plus de 3,8 millions de consultations à distance ont été facturées entre mars et mai 2020, la majorité d'entre elles ayant eu lieu auprès de médecins généralistes, selon le rapport de monitoring Covid-19 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami). A en croire une enquête à large échelle menée par les Mutualités chrétiennes, socialistes, libres, libérales et neutres, ainsi que par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse de soins de santé de la SNCB, plus des trois quarts des personnes interrogées se sont déclarées (très) satisfaites des téléconsultations qu'elles ont eues pendant le confinement. "Elles estiment que la communication s'est bien déroulée. Elles ont eu le sentiment d'être entendues et que le prestataire leur a consacré suffisamment de temps", révèle l'étude. Toutefois, les répondants se montrent plus réservés quant à la poursuite de telles consultations à distance à l'avenir. Ainsi, 80% affirment qu'une consultation physique reste la solution la plus souhaitable et 62% estiment que les consultations à distance devraient rester l'exception plutôt que la règle. Les personnes interrogées considèrent que les téléconsultations sont particulièrement utiles pour obtenir une prescription de médicaments (86%), un conseil rapide pour un problème urgent (74%) ou le suivi d'un problème connu (74%). En revanche, elles trouvent ce type de consultations moins appropriées pour un accompagnement pour des soins autonomes ou des conseils en cas de nouveau problème ou de nouvelle plainte. La majorité des réponses concernaient une téléconsultation auprès d'un médecin généraliste (78%), suivies par les médecins spécialistes (11%), les psychiatres (4%) et les psychologues (3%). La quasi-totalité (95%) des téléconsultations se sont déroulées par téléphone. (Belga)