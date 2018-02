Boudewijn devient Bo: une reporter de VTM devient la première BV transgenre

(Belga) Le journaliste Boudewijn Van Spilbeeck, actif au sein de la rédaction de la chaîne flamande VTM depuis 28 ans, a annoncé lundi son changement de sexe. Dorénavant, elle s'appellera Bo Van Spilbeeck. Dans une lettre ouverte, elle explique "vivre dans la dualité entre son corps d'homme et ses sentiments de femme" depuis des dizaines d'années.

Bo Van Spilbeeck indique être le premier visage connu de Flandre à franchir le pas de l'opération de changement de sexe. "Je me rends bien compte que cette annonce peut être un choc pour certains", écrit-elle. "Mais j'espère pouvoir jouer un rôle dans l'acceptation des personnes transgenres dans la société." La reporter explique qu'elle s'est sentie femme la première fois à l'âge de huit ans. "A partir de ma puberté et pendant mes années d'études, j'ai commencé à m'habiller en tant que telle", poursuit-elle. Aujourd'hui âgée de 58 ans, elle raconte avoir envisagé de réaliser ce changement il y a 15 ans déjà. "L'esprit de l'époque ne me semblait cependant pas encore mûr pour cela. Je craignais aussi de perdre mon fantastique job, mes amis, et surtout ma chère famille", confie-t-elle. Bo Van Spilbeeck a deux enfants, nés en 1990 et 1991, et une épouse depuis trente ans. Finalement, elle explique avoir eu de plus en plus de problèmes à vivre cette dualité ces cinq dernières années. Le coming out de l'ancien champion olympique Bruce Jenner, qui a changé de sexe à 65 ans, l'a convaincue de franchir le pas. Dans un communiqué de presse, la rédaction de VTM Nieuws et l'ensemble du groupe Medialaan indiquent soutenir la décision de Bo. "Elle remplira les mêmes fonctions qu'auparavant", précise la chaîne. L'histoire de Bo, de sa décision et de sa transformation ont fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé mardi à 19h45 sur VTM. Elle prestera sa première journée de travail sous sa nouvelle identité ce mardi. (Belga)