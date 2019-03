Bouli Lanners s’emporte suite au rejet de la loi climat (vidéo): "On pensait naïvement que vous alliez vous sortir les doigts du c**"

Le réalisateur belge a posté ce matin une nouvelle vidéo sur Facebook. Il est plus que déçu du rejet de la loi climat par les députés belges. il n'y aura pas de révision de la Constitution.

Il s’est déjà exprimé en vidéo à de nombreuses reprises sur le réchauffement climatique. Le réalisateur Bouli Lanners, fervent défenseur du climat s’est à nouveau emporté ce matin sur les réseaux sociaux. Il dénonce le manque d’ambition politique concernant la loi climat en Belgique. "Il n’y aura donc pas de loi climat en Belgique. Et les excuses invoquées pour ne pas voter cette loi climat sont juste lamentables", s’exclame-t-il dans sa vidéo.

Pour lui, il faut passer à l’action et le jeu politique n’a plus sa place dans la discussion. "La plupart des jeunes n’en ont rien à foutre de cette grosse lasagne institutionnelle qu’est la Belgique. Il y a un truc beaucoup plus important qui s’appelle le réchauffement climatique et qui ne respectera pas les frontières politiques. Donc nous on va continuer à aller manifester, ce dimanche-ci par exemple".

Bouli Lanners estime que le monde politique n’a pas de vision à long terme, et qu’il se cantonne uniquement à viser l’électorat pour les élections du 26 mai prochain. "Il y a encore des gens qui vivent, qui meurent et ça parfois pendant des siècles. En fait, la vie continue après les élections. Et nous on pensait naïvement que vous alliez enfin vous sortir les doigts du c**, mais non vous les avez juste mis bien profond dans le nôtre et là ça ne passe pas", termine-t-il.