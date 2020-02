Bpost bouleverse ses distributions à partir de mars

A partir de mars, comme annoncé précédemment, Bpost ne distribuera plus que deux fois par semaine le courrier "non prioritaire". L'entreprise postale entamera cette distribution alternée avec les brochures publicitaires, à partir du 2 mars.



Bpost ne livrera dès lors plus le courrier non prioritaire que le lundi et le mercredi, ou le mardi et le jeudi. L'entreprise postale s'aligne ainsi sur la réalité actuelle et les attentes du client: de moins en moins de lettres sont envoyées. "Nous commençons le 2 mars avec les dépliants publicitaires, et à la mi-mars, le reste du courrier non-prioritaire suivra". Mais la poste sera encore bien présente dans les rues tous les jours. "Journaux, magazines, lettres prioritaires, colis ou avis de décès seront bien livrés tous les jours de la semaine, même sept jours sur sept", assure l'entreprise. Bpost teste cette nouvelle distribution depuis quelques mois dans plusieurs communes, "et ça marche très bien", souligne une porte-parole de la société.