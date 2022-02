Bpost: les mouvements de grèves nocturnes se multiplient aux centres de tri de Charleroi X et de Liège X

Les mouvements de grève nocturnes se multiplient aux centres de tri Bpost de Liège X et de Charleroi X, a-t-on appris via des grévistes qui ont actionné notre bouton orange Alertez-nous. A Charleroi, un premier arrêt du travail a eu lieu lundi matin par le personnel du centre de tri et celui des transports. Le centre de tri Liège X a suivi le mouvement la nuit de lundi à mardi. Des préavis de grève avaient été déposés à ce sujet.

"En front uni, les syndicats de la CGDP, CSC, SLFP, déplorent le manque d'équité des traitements sur les compensations de fin d'année", nous détaille Cédric Villerelle, secrétaire régional CGSP de Liège. Une réunion a lieu ce mardi matin entre syndicats et directions au siège de Bpost.