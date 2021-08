(Belga) Un magasin Night&Day situé dans le centre de Hannut a été braqué vers 19h00 ce jeudi, a indiqué le parquet de Liège.

Un individu, encagoulé et ganté, s'est introduit dans le magasin et a braqué l'employé avec une arme dont on ignore la nature. L'individu a ensuite emporté le contenu de la caisse et des cigarettes. Le préjudice est estimé à 500 euros. Il n'y a pas eu de blessé. Le braqueur a pris la fuite. (Belga)