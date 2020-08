British F3 - Première victoire de Ulysse De Pauw en Formule 3 britannique à Donington

(Belga) En remportant ce dimanche la deuxième des trois courses du week-end à Donington Park, en Angleterre, notre compatriote Ulysse De Pauw a remporté sa première course en dans le championnat britannique de Formule 3, la British F3.

Le week-end avait pourtant très mal débuté pour Ulysse De Pauw qui avait terminé bon dernier de la Course 1 samedi après un passage par les stands pour changer d'aileron. La grille de départ de la Course 2 étant l'ordre inverse du classement de la Course 1, De Pauw est parti en pole sous la pluie. Une course qu'il a dominée pour remporter son tout premier succès en British F3. Parti ensuite 12e de la Course 3, il est parvenu à remonter à la 8e position. La Course 1 et la Course 3 ont été remportées respectivement par le Britannique Louis Foster et l'Américain Kaylen Frederick. Au championnat, Ulysse De Pauw est 8e du championnat avec 82 points contre 161 pour le leader Kaylen Frederick. . (Belga)