Brussels Airlines: accord entre la direction et les partenaires sociaux, 75% des emplois préservés

La direction de Brussels Airlines annonce vendredi dans un communiqué avoir conclu un accord avec les partenaires sociaux sur la restructuration. L'accord préserve 75% des emplois, répartis de manière égale entre les services, souligne la direction.



Un accord de principe avait déjà été trouvé mercredi. Il a été officiellement signé en conseil d'entreprise vendredi. Quelque 1.000 emplois sur 4.000 sont menacés au sein de la compagnie aérienne. Cette réorganisation misera autant que possible sur les départs volontaires et la prépension afin de limiter les licenciements secs. Pour les employés qui quittent l'entreprise, Brussels Airlines propose un "outplacement" pendant 12 mois pour les aider dans leur transition de carrière, précise la compagnie.

"Je tiens à remercier les représentants syndicaux d'avoir franchi cette étape cruciale avec nous. En mettant en œuvre notre plan de redressement, nous commençons à construire une compagnie aérienne financièrement saine qui deviendra d'abord plus petite et structurellement rentable avant de connaître à nouveau une croissance. Cela créera des perspectives pour ses employés, ses clients et ses partenaires", a commenté Dieter Vranckx, CEO de Brussels Airlines, cité dans un communiqué. La signature a été confirmée de source syndicale.

"La première phase de la loi Renault sur les restructurations est ainsi terminée", a expliqué le représentant du syndicat libéral, Filip Lemberechts. "La direction informera le personnel dans les prochains jours." Une conférence de presse sur cet accord est prévue ce vendredi à 16h00.