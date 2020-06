Brussels Airlines reprend ses vols dès lundi: "Après trois mois, nos pilotes sont prêts à retrouver leur passion" (vidéo)

Ce matin, Brussels Airlines a invité la presse à suivre les préparatifs pour le retour des passagers dès lundi. Dans un contexte très particulier, après les annonces de licenciements, la compagnie belge veut montrer que tout est mis en place pour que l'été se déroule sans accrocs.

Une de nos équipes était aujourd'hui dans la salle de briefing de Brussels Airlines. C'est là que l'équipage reçoit les dernières instructions avant de reprendre les activités lundi prochain. Le personnel et les passagers seront obligés de porter un masque pour prendre l'avion. On évalue ici toutes les implications de cette obligation, toutes ces règles qui vont changer avec le coronavirus et qui sont parfois différentes en Belgique ou dans le pays de destination.

Peter De Schepper, safety manager de Brussels Airlines, explique que les pilotes doivent suivre une formation spéciale avant de reprendre le travail lundi. "Il y a une partie théorique, à l'oral et à l'écrit. En plus, il y a un simulateur. On va refaire la majorité des exercices à bord d'un avion. C'est une partie pour remettre les pilotes en ligne. Et puis, on va aussi vérifier le bien-être des gens."

Dans le cockpit, pas de masque

Avec la crise sanitaire, la gestion du stress est en effet encore plus importante. "Ce n'est pas évident de travailler avec des masques dans la cabine, on ne voit plus le visage. Dans le cockpit, on a décidé de ne pas porter de masques quand il est fermé. Le risque le plus élevé, c'est la dépressurisation. Une fois le cockpit fermé, on enlève le masque pour effectuer un vol normal comme avant. Dans la cabine, c'est avec les masques."

Dans quel état d'esprit sont les pilotes avant la reprise ? "Je pense qu'on a des pilotes très expérimentés dans notre compagnie. Pour tout le monde, voler reste une passion. Après trois mois, tout le monde est prêt à voler et retrouver sa passion."