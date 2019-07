Brussels Airport accueille des "spotters" sur le tarmac: "On cherche à photographier de nouveaux modèles d'avions" (vidéo)

L'aéroport de Bruxelles a accueilli cet après-midi ceux qu'on appelle les spotters, c'est-à-dire des photographes amateurs passionnés d'aviation. Ils adorent prendre des photos d'avions au décollage. Aujourd'hui, ils ont pu les approcher sur le tarmac. Leurs photos sont très prisées, y compris par les compagnies aériennes.

Sur le tarmac, Jeremy, 18 ans, est un habitué. "Je me suis intéressé à la photo, et petit à petit, je suis allé dans les aéroports, témoigne-t-il au micro de RTL INFO. C'est de là que m'est venue cette passion de l'aviation, d'abord civile puis militaire".

Avec Simon, 21 ans, ils sont des "spotters", des photographes passionnés d’aviation. Les avions classiques, ils en ont vu défiler. Ce qu’ils cherchent, ce sont des modèles militaires ou des éditions particulières. "De nouvelles couleurs, des éditions spéciales, cite Simon. Avec l'essor de la photographie aujourd'hui, on arrive à obtenir des résultats de meilleure qualité, plus facilement et en dépensant moins d'argent".

Cet après-midi, il y avait une trentaine de participants sur le tarmac, dont certains venaient de l’étranger. Ils se positionnent à une dizaine d’endroits différents sur la journée. Le résultat est partagé sur les réseaux sociaux. Les compagnies contactent les spotters et utilisent leurs photos.

Les spotters plus âgés ont dans leurs collections de vraies pépites. Cet après-midi, chacun aura pris 1.000 photos au moins. Reste à voir combien ils vont en garder.