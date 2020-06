Brussels Airport rouvre au public le 15 juin, dans quelles conditions pourra-t-on prendre l'avion?

Brussels airport devrait rouvrir ses portes au public le 15 juin. Une reprise progressive : 60 destinations seront proposées par 20 compagnies dans un premier temps. L'aéroport a présenté les mesures qui vont accompagner cette réouverture.

Avant même l'entrée dans le hall des départs, des panneaux indiquent les mesures adoptées : respect de la distanciation sociale, port du masque et lavage des mains. À partir du 15 juin, la température de chaque passager sera contrôlée grâce à des caméras thermiques. "La limite sera de 38 degrés, indique l'administrateur délégué de Brussels Airport Arnaud Feist. Ceux qui auront plus de 38 auront un entretien avec du personnel médical pour comprendre s'ils présentent des symptômes Covid".

Rentabiliser les vols

Chaque passager devra aussi porter le masque à bord de l'avion car la distanciation sociale ne peut pas toujours être garantie. Aucun siège n'a pour l'instant été supprimé dans les avions de la majorité des compagnies aériennes. Selon Gunther Hofman, directeur général de Tui Fly, "pour rentabiliser les vols, il faut un taux d'occupation élevé. Avec un siège en moins sur toute les rangées, le vol n'est pas rentable. Mais nous allons maximiser l'occupation s'il y a une demande".

Le temps d'embarquement devrait être logiquement allongé, selon le CEO de Brussels Airlines Dieter Vranckx : "Avec la distance à respecter entre les passagers pendant l'embarquement. À bord, il y a le gel désinfectant qu'on offre à tous les passagers et on a des filtres qui filtrent l'air".

Le nombre de destinations devraient augmenter pour les vacances d'été avec plus de 100 aéroports desservis. "À la fin de l'année on arrivera à 50 % de la capacité normale, annonce Dieter Vranckx. Et 100 % pour l'été 2021". Ce mois-ci, l'aéroport de Bruxelles propose 10 % de ses vols habituels et espère atteindre les 20 % d'ici l'été.