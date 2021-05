Bruxelles: manifestation de motards contre le contrôle technique obligatoire

1.500 motards ont prévu de manifester ce samedi dans les rues de Bruxelles. Ils contestent la mise en place d'un contrôle technique, prévue par une directive européenne. Le rassemblement est prévu 13h place Saint-Lambert. Le cortège prendra ensuite la direction de l'Atomium. Des motards venus de France devraient également prendre part à la manifestation.

La directive européenne prévoit que tous les scooters et motos de quatre ans ou plus devront passer un contrôle technique tous les deux ans. Un contrôle technique sera également obligatoire si un scooter ou une moto est revendue, ou après un accident. Selon l'UE, cela réduirait le nombre d'accidents causés par un mauvais entretien. La lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore sont également citées pour justifier la mesure.

Pour les motards, ce contrôle technique n'est qu'une nouvelle taxe déguisée.