Vous passez l'été en Belgique? Voici ce que la ville de Bruxelles compte organiser devant les terrasses et dans les musées (vidéo)

Delphine Houba, l’échevine de la Culture et des Grands événements de la ville de Bruxelles, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Au micro du journaliste Fabrice Grosfilley, elle a évoqué les petits événements qui seront organisés cet été, dans le respect des règles de sécurité liées au coronavirus.

"On va mettre des mesures en place pour gérer les flux et l'arrivée du public. Ca a un impact aussi sur la programmation puisque du coup, on pense à une programmation familiale de découverte. On ne va pas forcément venir avec des grandes têtes d'affiche, mais l'idée est de venir dans cette idée de découverte et de soutenir aussi le secteur émergent. Le concept est d'organiser des petits concerts dans des petits lieux, mais aussi du théâtre de rue et des animations un peu partout dans la ville", a expliqué Delphine Houba, l’échevine de la Culture et des Grands événements de la ville de Bruxelles.



"On va commencer par le Waux-Hall le 3 juillet, mais dès mi-juillet, on va ajouter des petits happenings dans le centre-ville car on ne peut pas rassembler plus de 200 personnes. On va faire en sorte que la culture et l'évènement aille au public. On va mettre en place des structures déambulatoires dans le centre-ville qui pourront aller de terrasse en terrasse et ça sera un petit clin d'oeil à l'horeca qui souffre beaucoup de la situation. Nous allons aussi mettre en place des animations dans les musées pour encourager les gens à venir les visiter", a ajouté Delphine Houba.