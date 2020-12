Bruxelles-Nord sera la prochaine zone de police bruxelloise à tester les bodycams

(Belga) La police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) commencera la phase de test des bodycams en janvier 2021, a annoncé mercredi la porte-parole de la zone, Audrey Dereymaeker, selon les avancées dans la planification qui lui sont communiquées.

Les achats des bodycams ont été effectués courant 2020. La zone de Bruxelles-Nord dispose de 8 bodycams de différents modèles. Les accords pour entrer en phase de test ont été donnés par les 3 conseils communaux concernés entre septembre et novembre. "On finalise maintenant l'analyse juridique, l'analyse des risques opérationnels, et des réunions ont cours pour régler les derniers éléments logistiques et pratiques", explique Audrey Dereymaeker. D'après les dernières discussions, il est question de faire tester les bodycams par 4 à 5 brigades, liées notamment aux services d'intervention et de la circulation, et d'étaler la phase-test sur un à deux mois.