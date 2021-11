Bruxelles se pare d'un chemin de lumière à l'occasion de "Brussels by lights"

(Belga) Un chemin de lumière de 18km sera installé dans 152 rues et artères commerçantes de Bruxelles du 24 novembre au 10 janvier, à l'occasion de la 9e édition de Brussels by Lights (anciennement Commerces en Lumière).

Cette année, le quartier européen est à l'honneur, après Saint-Géry en 2020. Des illuminations dorées et argentées sur le thème de l'art déco prendront place dans les rues Archimède, Stevin, Charlemagne, Franklin, le square Marguerite et la petite rue de la Loi. "Notre volonté est de soutenir les acteurs locaux en souffrance dans ce quartier particulier", déclare Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, cité dans un communiqué. La célèbre rue Neuve sera pourvue de 75 fougères de fibres minérales, également dorées et argentées et un cadeau de cinq mètres de haut trônera devant l'église Notre-Dame du Finistère. Dans le centre toujours, un village de Laponie s'installera place Fontainas tandis que des oiseaux aux ailes lumineuses chanteront depuis les arbres de la place du Vieux Marché aux Grains. Enfin, Sky Castle, une oeuvre lumineuse monumentale, sonore et interactive, sera installée sur l'esplanade du rond-point Schuman du 30 novembre au 1er janvier. Cinq arches gonflables de cinq mètres de haut se déploieront en une symphonie colorée, annonce la Ville de Bruxelles. (Belga)