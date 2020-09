Coronavirus: la bulle de 5 va-t-elle éclater la semaine prochaine?

Un nouveau Conseil national de sécurité aura bien lieu la semaine prochaine, et il y sera certainement question de la fameuse "bulle de 5", ces 5 contacts maximum autorisés en un mois.

Dans le RTL INFO 19H, le Dr Yves van Laethem, qui fait partie des experts qui conseillent les autorités politiques, s'est exprimé sur l'éventualité de faire "éclater" cette bulle dans les prochains jours?

"Je pense et je comprends en partie que la bulle est devenue allergisante pour les Belges. Ils ne la supportent plus, et c'est vrai qu'elle a varié un peu dans tous les sens", a-t-il déclaré dans le RTL INFO 19H. "Ce n'est pas tellement le nombre de gens qui est important, c'est le principe même de limiter au maximum ses contacts, je diras presque intimes. Cela devient intime quand on a plus de masque et une distance de moins d'1,5 mètre entre les gens. Pour les autres contacts, ils peuvent être pratiquement aussi nombreux que l'on veut."

Et d'ajouter: "Dans la situation actuelle, si on doit nous annoncer, on l'espère, des mesures au long cours qui seront moins dures, on doit aussi, vu de l'augmentation du nombre de cas, s'attendre à ce qu'on ne soit pas aussi libéral. Peut-être que la bulle va sauter, mais la notion de limiter ses contacts proches va rester d'une manière ou d'une autre."

A quoi peut-on s'attendre la semaine prochaine? Pas d'assouplissement en vue? "Il m'étonnerait qu'à court terme, on ait de réels assouplissements. Le nombre d'hospitalisations augmente aussi, donc ça serait hasardeux de faire autrement", a conclu Yves van Laethem.