Bulle de 5 assouplie: la formule actuelle n'était plus suivie, explique Maggie De Block

La bulle de 5 personnes par foyer qui prévalait jusqu'à présent a été assouplie. On a désormais droit à une bulle de 5 personnes pour CHAQUE membre du foyer et non plus une bulle de 5 personnes pour TOUT le foyer. Il y a donc un droit individuel plutôt que par foyer. La ministre de la Santé Maggie De Block a déclaré que cet assouplissement était fait parce que la bulle telle qu'elle existait ne fonctionnait plus et qu'il y avait le risque que les gens allaient de moins en moins suivre cette règle si elle durait.