Bulle de 5, rassemblement de 10: comment interpréter les nouvelles règles sociales du mois d'août ?

Les nouvelles règles de Sophie Wilmès n'ont pas spécialement été pensées pour être analysées dans le détail et comparées en permanence. Mais il faut bien que le citoyen y voit clair et sache ce qu'il peut faire. On tente donc d'y (re)voir un peu plus clair ce mardi matin.

C'est un coup de frein suivi d'une marche arrière dans le déconfinement : nos contacts sociaux sont de nouveau limités. Ils se réduisent comme peau de chagrin. Alors qu'on pouvait voir 15 personnes différentes chaque semaine, à partir de demain, ce sera 5 par foyer durant le mois qui vient, et toujours les mêmes...

Un point reste flou ce mardi matin : on a des bulles de 5, mais les rassemblements privés sont autorisés jusqu'à 10 personnes.

Quelle est la différence entre ces rassemblements et notre bulle de 5 ?

La bulle de 5, ce sont vos proches. Les membres de votre famille avec qui (on le sait) il n'est pas possible de maintenir les distances de sécurité.

Les rassemblements de 10 personnes, ce sont les réunions de famille, des retrouvailles entre amis. Réunion, retrouvailles: OUI, à condition de pouvoir respecter la distance de 1,5 m entre chaque participant, et dans la mesure du possible en portant le masque. Par exemple, une sortie entre amis à Pairi Daiza avec le masque et en maintenant la distance.

Rappel: les enfants de moins de 12 ans ne sont jamais compris dans cette bulle de 5, ou dans ces rassemblements de 10.

Peut-on par exemple aller manger au restaurant ou prendre un verre avec quelqu'un qui ne fait pas partir de notre bulle ?

Non, parce qu'au restaurant ou dans un bar, il ne sera pas possible de respecter la distance de 1,5 m. Vous devrez enlever votre masque pour manger ou boire un verre. Ce sont donc des contacts rapprochés. En revanche vous pouvez réserver une table au resto avec les 5 personnes qui font partie de votre bulle.

Les jeunes peuvent-ils continuer de se rassembler ?

Oui, s'ils respectent les fameuses distances de sécurité et s'ils ne se rassemblent pas à 25 dans un parc. Ils ne pourront pas se voir s'ils ne sont pas capables de respecter ces mesures.

Qu'en est-il des vacances. Si on a prévu de partir avec des amis ou sa famille, doit-on annuler ?

Oui, si vous êtes nombreux. Par exemple, vous avez réservé une maison à la mer avec 2 familles d'amis durant la deuxième quinzaine d'août. Vous partez avec vos 2 ados, de 14 et 17 ans. Les Richard ont 3 ados et les Dupont n'ont pas d'enfants. Faites les comptes: 6 adultes, 5 ados… ça ne respecte ni la bulle de 5, ni le groupe de 10.

En fait, quel que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez durant ce mois d'aout, un conseil: limitez au maximum vos contacts sociaux…