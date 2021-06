FIN de la bulle sociale: on pourra inviter qui on veut, mais pas plus de 4 à la fois

La bulle sociale est désormais portée à 4. Vous pouvez donc inviter 4 personnes chez vous. Mais surtout, ces 4 personnes ne doivent plus être les mêmes à chaque fois. Cela peut être 4 personnes différentes à chaque fois. Vous pouvez donc inviter votre famille et le lendemain inviter 4 amis.

VOICI TOUT CE QUI CHANGE

"Nous constatons une très forte baisse des patients aux soins intensifs et 53% de la population adulte a déjà reçu une première dose. Ces chiffres positifs nous permettent de franchir une 1ère étape dès mercredi prochain", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo en introduction de la conférence de presse.

VOYAGES

Rappels sur le Certificat covid européen

Il sera utilisé à partir du 1er juillet. Il prouve que son titulaire a été vacciné, testé négatif ou est guéri du coronavirus.

Voyages vivement déconseillés hors de l'UE

Les autorités précisent que les voyages à destination de pays situés en dehors de l’Union européenne restent vivement déconseillés.

Deux tests PCR gratuits

Les enfants et les jeunes âgés de 6 à 17 ans et les adultes qui n’ont pas encore eu l’occasion de se faire vacciner complètement et ainsi de s’immuniser verront le coût de leur test PCR remboursé, avec un plafond de 55 euros. Sont concernés les tests réalisés en Belgique après avoir reçu un code Corona Test Prescription du SPF Santé publique. L’intervention financière peut être réclamée maximum deux fois, pendant les mois de juillet, août et septembre.

Retour des ressortissants belges d'un séjour à l'étranger

Retour d'une zone verte ou orange:

Pas d’obligation de quarantaine ou de test. Attention: le statut d’une zone peut changer pendant votre séjour.

Retour de zone rouge:

Les personnes disposant d’un certificat covid numérique européen attestant d’une vaccination complète (complétée il y a plus de 2 semaines), d’un test PCR négatif récent (de moins de 72h) ou d’un certificat de rétablissement ne doivent pas se mettre en quarantaine.

Les personnes qui se font tester à leur arrivée (jour 1 ou jour 2) ne doivent pas se mettre en quarantaine. Pour les jeunes à partir de 12 ans, un test PCR négatif est demandé. Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de test.

Retour de zone à très haut risque avec présence de variants jugés préoccupants:

Quarantaine obligatoire de 10 jours avec test PCR effectué le jour 1 et le jour 7.

Cette obligation s’applique aussi aux personnes ayant une vaccination complète ou ayant déjà effectué un test qui s’est révélé négatif dans le pays en question. Il s’agit en effet de variants dangereux du virus que nous voulons tenir à l’écart de l’Europe.

Arrivée en Belgique de non-résidents

Arrivée de zone verte ou orange:

Pas d’obligation de test ou de quarantaine

Arrivée de pays en zone rouge:

Les personnes disposant d’un certificat covid numérique européen attestant d’une vaccination complète (complétée il y a plus de 2 semaines), d’un test PCR négatif récent (de moins de 72 heures) ou d’un certificat de rétablissement ne doivent pas se mettre en quarantaine.

Le test récent doit avoir été effectué maximum dans les 72 heures qui précèdent l’arrivée en Belgique.

Arrivée de pays hors de l’Union européenne:

Les personnes qui arrivent d’un pays en dehors de l’Union européenne doivent être complètement vaccinées (complétée il y a plus de 2 semaines) avec l’un des vaccins agréés par l’Europe et passer un test PCR le jour de leur arrivée. Si le test est négatif, ces personnes ne doivent pas respecter de quarantaine.

Arrivée après un séjour en zone à très haut risque (variants préoccupants):

Une interdiction d’entrée sur le territoire est d’application pour les non-Belges qui ne résident pas en Belgique et qui se sont trouvés à un quelconque moment au cours des 14 derniers jours dans une zone à très haut risque. Une exception est accordée pour les voyages essentiels du personnel de transport et des diplomates. Ces personnes doivent obligatoirement respecter une quarantaine de dix jours et passer un test PCR au jour 1 et au jour 7. La quarantaine peut uniquement être interrompue pour des motifs essentiels.

Départs à l'étranger

Les personnes disposant d’un certificat covid numérique peuvent voyager librement sur le territoire des États membres de l’Union européenne. Il s’agit du principe de base mais les pays de destination peuvent toujours décider d’y assortir des conditions connexes.

Il est dès lors très important de vérifier suffisamment au préalable les conditions de voyages précises en vigueur dans le pays de destination ou de transit. Et cela, pour éviter des mauvaises surprises.

Le Passenger Location Form reste en vigueur

L’utilisation du Passenger Location Form reste inchangée. La distinction entre voyages professionnels et non professionnels, quant à elle, tombe : à partir du 1er juillet, les personnes qui effectuent un voyage professionnel devront aussi remplir le PLF, en lieu et place de l’outil Business Travel Abroad (BTA).

HORECA

A partir du 9 juin, les horaires des bars et restaurants sont harmonisés: l'ouverture se fera de 5h du matin à 23h30, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur.

Règles à table: 4 personnes maximum (sauf si vous êtes accompagné de votre bulle, dans ce cas vous pouvez dépasser la limite de 4).

CERTIFICAT COVID BELGE

Le certificat Covid utilisé en Belgique indiquera trois cas de figures selon son porteur: s'il a été vacciné, s'il n'a pas été vacciné, le certificat indiquera s'il a passé un test PCR négatif dans les 72h, ou encore s'il a passé un test rapide avec des professionnels.

Les enfants de moins de 12 ans ne devront pas se faire tester dans le cadre du certificat Covid belge.

ÉVÉNEMENTS DE GRAND ENVERGURE

A partir du 13 août, les grands événements extérieurs pourront accueillir jusqu'à 75.000 personnes. C'est plus que le chiffre qui a circulé ces derniers jours. Cette mesure concerne par exemple les festivals maintenus cet été ou le Grand Prix de Spa-Francorchamps.

Les participants à ces événements devront disposer d’une couverture vaccinale complète (réalisée il y a au moins 2 semaines) ou montrer patte blanche à l’aide d’un test PCR négatif (de moins de 72 heures).

Il se peut en outre que l’on organise des tests rapides antigéniques sur place.

BULLE SOCIALE

La bulle social, qui restreint nos contacts sociaux, sera adaptée à partir du 9 juin: vous pouvez inviter 4 personnes à la fois chez vous. Ces 4 personnes peuvent être différentes à chaque invitation. Auparavant, ces 4 personnes devaient être toujours les mêmes.

ECOLES

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo, interrogé à la sortie du comité de concertation, a précisé que le sujet des écoles et de la prochaine rentrée scolaire serait abordé dans les jours à venir.

ÉVÉNEMENTS TESTS

Le comité de concertation a déterminé la procédure d’agrément pour une trentaine d’événements tests, qui se dérouleront entre le 1er juillet le 31 août inclus. Le but étant d’acquérir des connaissances sur la manière d’organiser des événements en toute sécurité, en tenant compte des données scientifiques disponibles. Il est notamment prévu d’organiser des événements tests pour étudier l’utilisation du « COVID Safe Ticket », la qualité de l’air et la gestion des foules.

PROCHAIN COMITÉ

Le prochain Comité de concertation se tiendra le 11 juin et se penchera notamment sur la poursuite de la mise en œuvre du Plan été à partir du 1er juillet.