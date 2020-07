Bulles de contact, horeca, masques, reconfinement: voici les décisions qui pourraient être prises aujourd'hui

Le Conseil national de sécurité (CNS) réunit ce matin les autorités fédérales et régionales afin de discuter de nouvelles mesures pour contenir la progression du nombre de nouveaux cas de coronavirus en Belgique. Après l'extension du port du masque dans les lieux publics fréquentés, le fermeture des commerces de nuit à 22h et l'obligation de laisser ses coordonnées dans les cafés et restaurants décidés la semaine passée lors du CNS précédent, on s'attend ce lundi à un dégonflement de la bulle (mesure la plus probable) et à d'éventuels reconfinements dans les localités les plus touchées. Il faut savoir en effet que la hausse des nouvelles contaminations est très hétérogène dans le pays. Certaines communes sont très concernées alors que d'autres n'ont plus enregistré le moindre cas confirmés depuis de nombreuses semaines.

Voici les restrictions possibles qui pourraient être décidées par le CNS sur base des recommandations des experts scientifiques.

1. Bulle de contacts de 10 personnes par semaine

Le nombre maximal de personnes que chaque citoyen peut voir chaque semaine est actuellement de 15. Alors que le CNS avait décidé de ne pas y toucher jeudi, même si c'était demandé par certains experts (lire notre article GROSSE TENSION entre Jan Jambon et la présidente des experts), on s'attend à ce qu'il soit ramené à 10.

"Faire passer la bulle à dix personnes pourrait être une façon simple de donner un signal clair à la population en ce qui concerne le sérieux de la situation", a déclaré ce week-end la Première ministre.

2. Fermeture des bars et restaurants plus tôt

L'heure de fermeture des commerces de nuit est passée de 1h du matin à 22h. Les bars et restaurants pourraient être soumis à la même restriction.

3. Nouvelle extension de l'obligation du port du masque

Le masque est obligatoire dans les rues commerçantes les plus fréquentées, les brocantes, les centres commerciaux, les bâtiments publics. Mais quelques communes l'imposent désormais sur tout leur territoire. Sera-ce le cas dans toute la Belgique ?

4. Des reconfinements locaux

Se dirige-t-on vers un reconfinement national ? Non, selon la Première ministre. "Ce n’est pas nécessaire. On verra bien. Vous avez vu au niveau humain, personnel et collectif à quel point cela a été difficile. Sans parler des retombées économiques. Les gens les plus précarisés ont été vraiment encore plus touchés. Il faut bien en être conscient. Evidemment qu’on veut éviter cela à tout prix. Mais de nouveau, on est là pour prendre des mesures qui s’imposent quand elles s’imposent."

Une ville ou une commune pourrait cependant par contre être reconfinée. Ce sont les autorités locales (bourgmestres et gouverneurs) qui pourront prendre cette décision.

5. Retour du télétravail ?

Le télétravail généralisé pourrait également être une piste pour réduire les contacts sociaux. On se souvient qu'il avait été vivement recommandé par le CNS au début de la crise liée au coronavirus.

6. Réduire la taille de certains événement, en annuler d'autres ?

Actuellement, un événement peut accueillir 400 pesronnes en plein air et jusqu’à 200 personnes à l'intérieur. Ces nombres seront-ils réduits ?

7. L'option de refermer les frontières ne serait pas envisagée, indique également la Première ministère. "J’ai demandé si, eu égard à la situation aujourd’hui, il fallait prendre des mesures supplémentaires. La réponse a été non. Mais je le répète : la situation est évolutive", assure-t-elle.