C'est la fête des pères ce dimanche: qu'avez-vous prévu?

C'est la fête des pères en Belgique ce dimanche. De nombreux papas recevront des marques d'attention. Notre reporter Guillaume Fraikin a sondé quelques passants afin de leur demander ce qu'ils avaient prévu pour l'occasion:

"Une bande dessinée. C’est la reconnaissance qu’on lui porte, lui montrer quand même qu’on tient à lui. Bon, il faudrait lui montrer un peu plus dans l’année".

"Lors de la fête des mères, ma maman était en vacances, donc on a fêté la fête des mères avec mon papa, et donc ce soir on switche".



"Un petit message, il passe tantôt, et puis voilà. On parle un peu, simplement".



"J’ai été chercher un parfum à mon papa. Je passerai lui apporter comme ça".



"Un coffret de produits de soins. On ne le fait pas spécialement le jour même, mais on le fait à mon avis dans deux trois semaines"