C'est le jour J pour les cinémas après 3 mois de fermeture: "On est ému et un peu anxieux", nous confie une responsable

À partir de ce 1er juillet, les cinémas peuvent rouvrir après trois mois de fermeture. Dans le cadre de ce déconfinement, plusieurs règles restent à respecter. Le nombre de personnes dans une salle est désormais limité.

Pour ce grand jour d'ouverture, rendez-vous au cinéma Sauvenière, situé place Xavier Neujean à Liège. Après 3 mois de fermeture, le cinéma a pu rouvrir ce 1er juillet. "Pour nous, c'est un grand jour. On est à la fois enthousiastes, émus et un peu anxieux", nous indique Catherine Lemaire, programmatrice du cinéma Sauvenière à Liège.

Chacune des salles du complexe peut désormais accueillir 100 personnes au maximum. Le public doit réserver sa séance au préalable via Internet. La programmation des films a également due être réadaptée pour ne pas que les spectateurs ne se croisent pas à la sortie des films.

On parie vraiment sur la responsabilisation des gens

"La grande consigne à respecter est la distance physique. La consigne du mètre 50 est de rigueur partout, y compris dans les salles. Ce qui veut dire qu'on laisse deux sièges d'écart au minimum et un placement en quinconce entre les rangées. Il y aussi des flux des spectateurs et des spectatrices. On demande aux gens de se désinfecter les mains et le port du masque est recommandé dans les lieux d' accueil mais pas dans les salles", souligne la programmatrice.

Aucun siège barré, les spectateurs ont la possibilité de s'asseoir où ils le souhaitent. "On parie vraiment sur la responsabilisation des gens et donc on va leur donner ces consignes au départ et puis ils vont eux-mêmes choisir leur place", précise Catherine Lemaire.