Cadeau de la Fédération Wallonie-Bruxelles: enfants et profs auront congé l'après-midi du 24 décembre

(c) Belga

Le jour du Réveillon de Noël, enfants et professeurs auront fini à midi. Une circulaire vient d’être envoyée aux écoles. Les garderies ne resteront pas nécessairement ouvertes, il reviendra aux directions de décider.

Les enseignants et élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, auront l'autorisation de quitter leurs écoles le vendredi 24 décembre - jour du Réveillon - plus tôt, dès midi, ont annoncé plusieurs médias. Une circulaire va être prochainement distribuée par la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, en ce sens. Elle prévoit qu'une demi-journée de congé soit octroyée aux élèves et professeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles le vendredi 24 décembre, sous forme de dispense de service. Il ne sera pas demandé aux écoles de prévoir une garderie l'après-midi. La dernière fois qu'une telle dispense avait été prévue, car le réveillon de Noël n'était pas un jour de congé scolaire, remonte à il y a onze ans.