Cadeaux de Noël revendus: "La peine de faire du mal à ses proches disparaît peu à peu", analyse un directeur d'entreprise de seconde main

Un Belge sur 4 tente de se débarrasser de son cadeau de Noël. "On a reçu un ordinateur, une machine à cuire, une montre, un casque", énumère Kévin Keases, le directeur de Cash Converter Belgique. Quelques jours seulement après Noël, ce type de commerce rempli ses stocks. En effet, ils reçoivent près de 4 fois plus d'objets que d'habitude. Certains comprennent la démarche : "Au moins ces affaires sont recyclées et ne finissent pas dans un placard", pense un consommateur. D'autres ne sont pas d'accord : "Je ne vois pas pourquoi je revendrais un cadeau qu'on m'a fait", s'étonne une consommatrice. Mais malgré l'avis des uns et des autres, le directeur de l'enseigne de seconde main constate que les personnes sont de plus en plus décomplexées : "On voit que cette peur de faire de la peine à la personne qui fait le cadeau disparaît peu à peu."

Apparemment, cette tendance serait plus présente chez les jeunes, ils veulent "consommer intelligemment" selon le directeur. Ce sont les vêtements et les articles de décoration qui sont le plus souvent revendus par les Belges.